Politico: Στο μικροσκόπιο των αρχών το τουριστικό project του Τζάρεντ Κούσνερ στην Αλβανία

Έρευνα για το πολυτελές τουριστικό συγκρότημα που σχεδιάζεται στη νήσο Σάζαν και στην ευρύτερη περιοχή της Βιόσα-Νάρτα διεξάγει η αλβανική Αρχή Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SPAK), εξετάζοντας τις αλλαγές που έγιναν το 2024 στο καθεστώς προστασίας της περιοχής και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς γης, όπως μεταδίδει το Politico.

Το έργο συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ και επικεφαλής της Affinity Partners. Οι σχεδιασμοί προβλέπουν τη δημιουργία ενός μεγάλου τουριστικού θερέτρου με χιλιάδες δωμάτια, σε μια περιοχή ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας που φιλοξενεί σπάνια είδη πανίδας και σημαντικούς υγροτόπους.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για την επένδυση, απορρίπτοντας ωστόσο τους ισχυρισμούς ότι το έργο επεκτείνεται σε προστατευόμενες ζώνες. Όπως υποστήριξε, η τελική πρόταση δεν έχει ακόμη κατατεθεί και οι περιβαλλοντικές μελέτες δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις

Την ίδια ώρα, πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αντιδράσεις πυροδοτήθηκαν όταν τοποθετήθηκαν φράχτες και συρματοπλέγματα στην περιοχή Σβέρνιτσα, περιορίζοντας την πρόσβαση κατοίκων και επισκεπτών στην παραλία.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν έξω από κυβερνητικά κτίρια στα Τίρανα, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την ακύρωση του έργου, την προστασία της περιοχής και την παραίτηση του Ράμα. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί νέες συγκεντρώσεις τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στην περιοχή της Αυλώνας.

Έρευνα και επεισόδια

Στο μεταξύ, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης φέρονται να δείχνουν ιδιωτικούς φρουρούς ασφαλείας να συγκρούονται με διαδηλωτές που προσπαθούσαν να απομακρύνουν περιφράξεις από το εργοτάξιο.

Μετά τα περιστατικά, οι αλβανικές αρχές ανακάλεσαν τις άδειες δύο εταιρειών φύλαξης, προχώρησαν στη σύλληψη ενός φρουρού ασφαλείας και απομάκρυναν τον επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας. Παράλληλα, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε περίπου 15 διαδηλωτές.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Ράμα επιμένει ότι η επένδυση αποτελεί μέρος της στρατηγικής για τη μετατροπή της Αλβανίας σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό της περιοχής, σε μια περίοδο που η χώρα επιδιώκει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030.