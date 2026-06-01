Τι σχεδιάζει ο Κούσνερ στην Αλβανία; Τα πολυτελή πλάνα για οικολογικά ευαίσθητες περιοχές

Άγρια επεισόδια ξέσπασαν στην Αλβανία με αφορμή τα σχέδια του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Αμερικανού προέδρου, να κατασκευάσει πολυτελή θέρετρα στην ακτή και σε ένα νησί της χώρας.

Ειδικότερα, ο Τζάρεντ Κούσνερ, μέσω της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων Affinity Partners, υπέγραψε μία συμφωνία ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με την υποστήριξη της αλβανικής κυβέρνησης, για τη μετατροπή οικολογικά ευαίσθητων περιοχών σε υπερπολυτελή τουριστικά θέρετρα.

Το έργο, το οποίο υποστηρίζει ένθερμα και η σύζυγός του, Ιβάνκα Τραμπ, επικεντρώνεται κυρίως στο παρθένο μεσογειακό νησί Σάζαν και στην παράκτια χερσόνησο Ζβέρνετς, όπου ξέσπασαν και τα επεισόδια.

Some citizens have protested in this way against Jared Kushner’s project in southern 🇦🇱. In the area where construction has started, they displayed the 🇮🇱 flag, because the developer is President Trump’s son-in-law.

Activists oppose the project because Zvernec is a protected area https://t.co/e7g2XxnrAo pic.twitter.com/Ddh3Yp9Aex — Tirana Report (@Tirana_Report) May 27, 2026

Στο μεν Σάζαν, το μεγαλύτερο νησί της Αλβανίας, σχεδιάζεται ένα υπερπολυτελές οικολογικό θέρετρο 1.400 στρεμμάτων.

Να σημειωθεί πως η περιοχή αποτελούσε πρώην σοβιετική βάση υποβρυχίων και χημικών όπλων του Ψυχρού Πολέμου.

Η αλβανική κυβέρνηση αφαίρεσε από το νησί το καθεστώς του εθνικού στρατιωτικού περιουσιακού στοιχείου για να ανοίξει ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση.

Στο δε Ζβέρνετς το πλάνο θέλει τη δημιουργία μίας δευτερεύουσας πολυτελούς δομής.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, έχει χαρακτηρίσει «εξαιρετικό» το πλάνο και σήμερα, Δευτέρα (01/06), αναμένεται να προχωρήσει σε περισσότερες δηλώσεις, μετά και τα επεισόδια.

Οι αντιδράσεις στα πλάνα του Κούσνερ

Οι υποστηρικτές των έργων ελπίζουν ότι οι επενδύσεις θα φέρουν ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της πολυαναμενόμενης πρόσβασης σε πόσιμο νερό σε ορισμένες περιοχές.

Οι αντιδρώντες, ωστόσο, επικρίνουν αυτό που θεωρούν έλλειψη διαφάνειας γύρω από τα έργα και τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Πάνω από 40 διεθνείς περιβαλλοντικοί οργανισμοί έχουν απαιτήσει την παύση των έργων.

Οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι η κατασκευή στην Αλβανία θα προκαλέσει «εξαφάνιση της άγριας ζωής» σε προστατευόμενα παράκτια οικοσυστήματα, λιμνοθάλασσες και διαδρόμους μετανάστευσης.