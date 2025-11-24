Πολύ σοβαρό εργατικό ατύχημα στην Ηλεία: Καταπλακώθηκε οδηγός φορτηγού

Ένα ακόμα σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή της Κουτσοχέρας, στον επαρχιακό δρόμο Πύργου–Σιμοπούλου, στην Ηλεία, σε σημείο όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα αναβάθμισης του οδοστρώματος.
Σύμφωνα με το patrisnews.com, ο οδηγός ενός φορτηγού –έμπειρος εργάτης– τραυματίστηκε βαριά την ώρα που επιχειρούσε να λύσει τους ιμάντες για να ξεφορτώσει τα σίδερα που μετέφερε.
Τη στιγμή που απελευθέρωσε το φορτίο, τα σίδερα κύλησαν και τον καταπλάκωσαν, προκαλώντας του σοβαρότατους τραυματισμούς στα κάτω άκρα, από τα γόνατα και κάτω.
Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ συνάδελφοί του έσπευσαν να τον απεγκλωβίσουν μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Ο τραυματίας, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διασωληνώθηκε στο «Ανδρέας Παπανδρέου».
