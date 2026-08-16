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Πολυλίμνιο: Ο κρυμμένος παράδεισος της Μεσσηνίας

Ένα πραγματικό θαύμα της φύσης, το Πολυλίμνιο Μεσσηνίας, βρίσκεται στην καρδιά της Πελοποννήσου και εντυπωσιάζει κάθε επισκέπτη με την παραδεισένια ομορφιά του.

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Το Πολυλίμνιο
Το Πολυλίμνιο | ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Κρυμμένο μέσα σε ένα καταπράσινο φαράγγι, ανάμεσα σε βράχια και πυκνή βλάστηση, το Πολυλίμνιο προσφέρει ένα από πιο εντυπωσιακά τοπία ολόκληρης της Μεσσηνίας. Μόλις λίγα χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, αυτός ο κρυμμένος παράδεισος με τα γαλαζοπράσινα νερά, μοιάζει σαν σκηνικό βγαλμένο από ταινία.

Η Μεσσηνία είναι ένας προορισμός που κρύβει πολλές εκπλήξεις για τους λάτρεις της θάλασσας αλλά και της φύσης. Από τις ακτές του Μεσσηνιακού κόλπου μέχρι τα βουνά, τα τοπία είναι μαγευτικά. Μία από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες που θα συναντήσετε στην περιοχή, είναι αναμφίβολα το Πολυλίμνιο, κοντά στο χωριό Χαραυγή, περίπου 34 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα.

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