Πολύνεκρο τροχαίο στην Αθηνών - Πατρών: Επί ένα χιλιόμετρο πήγαινε ανάποδα η 70χρονη

Νέες πληροφορίες για το σφοδρό τροχαίο με δύο νεκρούς που σημειώθηκε χθες στην εθνική οδό Αθηνών - Πατρών, στο ύψος το Λαμπίριου Αχαΐας, μετά από σύγκρουση, δυο αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, το μοιραίο όχημα που οδηγούσε η 70χρονη, κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα για τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο, καθιστώντας ουσιαστικά αναπόφευκτη τη σύγκρουση.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το ένα ΙΧ, τυλίχθηκε στις φλόγες με τη γυναίκα οδηγό να εγκλωβίζεται και να απανθρακώνεται. Πρόκειται για μία 70χρονη, κάτοικο του Αιγίου.

Τροχαίο στην Αθηνών - Πατρών: Πώς μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

Οδηγός και συνοδηγός του δεύτερου οχήματος, δυο άνδρες κατά πληροφορίες από τα Μέγαρα, τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική.

Μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο, όπου αργά το βράδυ ο ένας υπέκυψε στα τραύματα του.

Η γυναίκα εισήλθε στην Ολύμπια Οδό, από τον κόμβο των Σελιανίτικων με κατεύθυνση την Πάτρα, και όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου.

Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς προς το Αίγιο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν την σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως κινούνταν ανάποδα.

Πηγή: tempo24news