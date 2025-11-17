Πολυτεχνείο: Ξεκίνησε η πορεία με την ιστορική αιματοβαμμένη σημαία

Η πορεία με την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου συνεχίστηκε φέτος με τους φοιτητές της ΠΑΣΠ να κρατούν το ιστορικό σύμβολο και να κατευθύνονται προς την Αμερικανική πρεσβεία, όπως κάθε χρόνο.

Πρόκειται για μια συγκινητική στιγμή που συνδέει τη μνήμη της εξέγερσης του 1973 με το σήμερα, υπενθυμίζοντας τον αντιδικτατορικό αγώνα και τη θυσία των φοιτητών του ΕΜΠ.