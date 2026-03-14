Πορεία για τα Προσφυγικά της Αλεξάνδρας: Ηχηρό «όχι» στα σχέδια ανάπλασης και εκκένωσης

Mεγάλη πορεία αλληλεγγύης στην κοινότητα των Προσφυγικών της Αλεξάνδρας πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, με αφετηρία το Πολυτεχνείο, επί της Πατησίων.
Η κινητοποίηση πραγματοποιείται ως αντίδραση στους σχεδιασμούς για την ανάπλαση της περιοχής, οι οποίοι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, απειλούν τη λειτουργία της εκεί κοινότητας.
Στο κάλεσμά της, η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στην προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Δ.ΥΠ.Α.
Όπως υποστηρίζουν, το έργο της ανάπλασης συνεπάγεται την εκκένωση των κτιρίων, στα οποία διαμένουν περισσότεροι από 400 άνθρωποι, και τη διάλυση αυτοοργανωμένων δομών που έχουν δημιουργηθεί στον χώρο. Παράλληλα, σημειώνουν ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 προαναγγέλλει επιχείρηση απομάκρυνσής τους.
Όπως ανέφερε πρόσφατα ο απεργός πείνας: «Γνωρίζουμε ότι αν τα Προσφυγικά εκκενωθούν, μεγάλη μερίδα από εμάς θα βρεθεί στο δρόμο. Οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς θα πεθάνουν στο δρόμο και τα παιδιά θα χάσουν τη στέγη και σχολεία τους με ανυπολόγιστες συνέπειες».
Η κοινότητα προτείνει ως εναλλακτική την παραμονή των κατοίκων και την ανάληψη της αποκατάστασης από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κάτοικοι και Φίλοι Προσφυγικών Λ. Αλεξάνδρας», χωρίς τη χρήση δημοσίου χρήματος, ενώ «τρέχει» και την καμπάνια #SaveProsfygika (https://saveprosfygika.gr/).
Οι συγκεντρωμένοι επέλεξαν το Πολυτεχνείο ως σημείο εκκίνησης για τον συμβολικό του χαρακτήρα, δηλώνοντας την απόφασή τους να συνεχίσουν τις δράσεις τους μέχρι να διασφαλιστεί η παραμονή τους στα κτίρια.
Στην κινητοποίηση, μεταξύ άλλων, συμμετέχουν η Μάγδα Φύσσα, ο καθηγητής Αρχιτεκτονικής Σταύρος Σταυρίδης, οι δικηγόροι Άννυ Παπαρρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης και πολλοί ακόμη.
- Απείλησαν την Αγγελική Νικολούλη ενώ ήταν στον αέρα το Φως στο Τούνελ: «Να μην ανακατευτώ εγώ, άντε γεια»
- Στο Ψυχικό υπήρχε όντως φάρος: Το θανατηφόρο τροχαίο του εφοπλιστή που τον γκρέμισε
- «Μου έπιασε τα μπαλάκια και νόμιζα θα τα ξεριζώσει»: Μετά από αυτό Πολ Γκασκόιν και Βίνι Τζόουνς έγιναν φιλαράκια
- QUIZ παλιός ελληνικός κινηματογράφος: Δεσποινίς Διευθυντής
