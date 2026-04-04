Πορεία κατά του ΝΑΤΟ προς την αμερικανική πρεσβεία: Αιτήματα για απόσυρση από Μέση Ανατολή

Αντιπολεμική συγκέντρωση και πορεία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με αφορμή τη συμπλήρωση 77 χρόνων από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, μεταφέρει το Orange Press Agency.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Πάρκο Ελευθερίας και ακολούθησε πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Κεντρικό αίτημα των διοργανωτών ήταν η απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς στη Μέση Ανατολή, η αποχώρηση από το ΝΑΤΟ και το κλείσιμο των ξένων στρατιωτικών βάσεων στη χώρα.

«Όχι στον πόλεμο» – Συνθήματα κατά NATO και εμπλοκής στο Ιράν

Οι συμμετέχοντες φώναξαν συνθήματα κατά της στάσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ, εστιάζοντας στις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν και την Παλαιστίνη. Στις ανακοινώσεις τους, οι συλλογικότητες κατήγγειλαν την «ιμπεριαλιστική επιθετικότητα» και εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους λαούς της Βενεζουέλας και της Κούβας.

«77 χρόνια ΝΑΤΟ είναι αρκετά. Ο ιμπεριαλιστικός άξονας ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - Ε.Ε. επιτίθεται στο Ιράν, στην Παλαιστίνη, στην Υεμένη και το Λίβανο. Το ΝΑΤΟ απειλεί να σύρει ολόκληρη την ανθρωπότητα σε έναν Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο», ανέφεραν χαρακτηριστικά τα καλέσματα των οργανώσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της Ελλάδας, με τους διαδηλωτές να ζητούν την επιστροφή των ελληνικών φρεγατών από την Ερυθρά Θάλασσα και τη διακοπή κάθε στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ.

Επιπλέον, στα αιτήματά τους περιέλαβαν την αποχώρηση της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ και το «Συμβούλιο Ειρήνης», το κλείσιμο όλων των βάσεων ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην ελληνική επικράτεια, την ακύρωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων και επιστροφή των στρατιωτικών δυνάμεων από τη Μέση Ανατολή.

Η πορεία έφτασε υπό την παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης στην αμερικανική πρεσβεία, όπου και διαλύθηκε αφού πρώτα ακούστηκαν συνθήματα κατά των ΗΠΑ.