Επέτειος Γρηγορόπουλου: Η αστυνομία κρατά την Σταδίου ανοιχτή στην κυκλοφορία εν μέσω πορείας

Εξελίσσεται ένα πρωτοφανές σκηνικό στην σημερινή πορεία, αφήντας ανοιχτή λωρίδα στη Σταδίου για διερχόμενα αυτοκίνητα.

Πορεία στην μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου
Η πορεία για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου ξεκίνησε σήμερα με ένα πρωτοφανές περιστατικό που δεν έχει καταγραφεί ξανά σε ανάλογες κινητοποιήσεις.

Για πρώτη φορά σε πορεία , οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε μια κίνηση χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τους διαδηλωτές: στη λεωφόρο Σταδίου, τα ΜΑΤ έκλεισαν τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, αφήνοντας ανοιχτή την τρίτη, ώστε να συνεχίσουν να περνούν τα αυτοκίνητα.

επέτειος γρηγοροπουλου
Πορεία με διερχόμενο λεωφορείο

 

Η εικόνα αυτή δημιούργησε ένα ασυνήθιστο σκηνικό, καθώς η πορεία εξελίσσεται παράλληλα με την κυκλοφορία των οχημάτων, γεγονός που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως πρωτόγνωρο για τα δεδομένα των διαδηλώσεων.

