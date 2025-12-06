Επέτειος Γρηγορόπουλου: Η αστυνομία κρατά την Σταδίου ανοιχτή στην κυκλοφορία εν μέσω πορείας

Η πορεία για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου ξεκίνησε σήμερα με ένα πρωτοφανές περιστατικό που δεν έχει καταγραφεί ξανά σε ανάλογες κινητοποιήσεις.
Για πρώτη φορά σε πορεία , οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε μια κίνηση χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τους διαδηλωτές: στη λεωφόρο Σταδίου, τα ΜΑΤ έκλεισαν τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, αφήνοντας ανοιχτή την τρίτη, ώστε να συνεχίσουν να περνούν τα αυτοκίνητα.
Η εικόνα αυτή δημιούργησε ένα ασυνήθιστο σκηνικό, καθώς η πορεία εξελίσσεται παράλληλα με την κυκλοφορία των οχημάτων, γεγονός που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως πρωτόγνωρο για τα δεδομένα των διαδηλώσεων.
