Επέτειος Γρηγορόπουλου: Η αστυνομία κρατά την Σταδίου ανοιχτή στην κυκλοφορία εν μέσω πορείας

Η πορεία για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου ξεκίνησε σήμερα με ένα πρωτοφανές περιστατικό που δεν έχει καταγραφεί ξανά σε ανάλογες κινητοποιήσεις.

Για πρώτη φορά σε πορεία , οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε μια κίνηση χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τους διαδηλωτές: στη λεωφόρο Σταδίου, τα ΜΑΤ έκλεισαν τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, αφήνοντας ανοιχτή την τρίτη, ώστε να συνεχίσουν να περνούν τα αυτοκίνητα.

Πορεία με διερχόμενο λεωφορείο

Η εικόνα αυτή δημιούργησε ένα ασυνήθιστο σκηνικό, καθώς η πορεία εξελίσσεται παράλληλα με την κυκλοφορία των οχημάτων, γεγονός που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως πρωτόγνωρο για τα δεδομένα των διαδηλώσεων.