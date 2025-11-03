Πόρτο Λάγος: Εκδρομή στο εντυπωσιακό «πλωτό» μοναστήρι της Ξάνθης

Από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη και από τα Δωδεκάνησα μέχρι το Ιόνιο, η Ελλάδα είναι γεμάτη επιβλητικά μοναστήρια χτισμένα σε πανέμορφα τοπία της χώρας.
Άλλα είναι σκαρφαλωμένα σε βράχους πάνω από γκρεμούς, ενώ άλλα μοιάζουν να επιπλέουν στη θάλασσα. Εδώ, το θρησκευτικό συναίσθημα συνυπάρχει με την απαράμιλλη ομορφιά της φύσης.
Ένα από τα ομορφότερα μοναστήρια της Βόρειας Ελλάδας βρίσκεται στο Πόρτο Λάγος στα όρια των νομών Ξάνθης και Ροδόπης και συγκεκριμένα στο σημείο όπου η Λίμνη Βιστωνίδα ενώνεται με το Θρακικό Πέλαγος, σε μια υπέροχη τοποθεσία που συνδυάζει το πράσινο του δάσους και το γαλάζιο της θάλασσας.
