Πόρτο Ράφτη: Έριξαν ολόκληρο φορτηγό σε ΑΤΜ για να το ανοίξουν

Ληστεία σε ΑΤΜ στο Πόρτο Ράφτη σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη (20/05), με τους δράστες να πέφτουν με το φορτηγό τους πάνω στο μηχάνημα.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το περιστατικό σημειώθηκε στο δεύτερο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Πόρτο Ράφτη.
Μετά τη ληστεία, οι δράστες εγκατέλειψαν το φορτηγάκι και διέφυγαν με άλλο όχημα.
Κατάφεραν να αρπάξουν δύο κασετίνες με χρήματα, πριν εξαφανιστούν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
