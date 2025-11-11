Πώς δρούσε το κύκλωμα ναρκωτικών με τους ρασοφόρους: Συσσίτια-βιτρίνα και εκκλησία-καβάτζα

Στην Εισαγγελία οδηγήθηκε ο αυτοαποκαλούμενος «αρχιεπίσκοπος» των παλαιοημερολογιτών, γνωστός από τηλεοπτικές εμφανίσεις, ως μοντέλο αλλά και YouTuber.

Μαζί του πέρασαν το κατώφλι της Δικαιοσύνης ακόμη επτά άτομα, μεταξύ των οποίων και η 52χρονη γυναίκα που φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.

Έξι από τους οκτώ συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, με το βασικό αδίκημα να αφορά τη συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Επιπλέον, κατά περίπτωση, τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών αλλά και για βία κατά υπαλλήλων.

«Συσσίτια» ως κάλυψη

Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα συσσίτια σε τοξικοεξαρτημένους στην περιοχή της οδού Λιοσίων. Πίσω από αυτή τη δράση, οι εμπλεκόμενοι επικοινωνούσαν με κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά, όπως αποκαλύπτουν οι διάλογοι που έχουν καταγραφεί.

Σε συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ιερέας ρωτά την αρχηγό αν υπάρχουν «μακαρόνια», δηλαδή χασίς. Εκείνη απαντά με υπαινιγμούς για τις ποσότητες και τη δυσκολία μεταφοράς, ενώ η συζήτηση καταλήγει σε οικονομικές εκκρεμότητες και προσωπικές εντάσεις.

Σε άλλη συνομιλία, ένας από τους ρασοφόρους ενημερώνει την αρχηγό ότι κάποιοι είχαν αναρτήσει πανό εναντίον τους, με σύνθημα πως «κλέβουν τα λεφτά του κόσμου για να κάνουν ναρκωτικά και ζιγκολό».

Η αντίδραση του μέλους ήταν έντονη, με τον ιερέα να εκφράζει φόβους ότι ακόμη και μικροποσά θα τους εκθέσουν ανεπανόρθωτα.

Οι διάλογοι που κατέγραψε η ΕΛ.ΑΣ.

Συνεργάτης ρασοφόρου: Ωραία πες μου κάτι. Έχεις ένα πακέτο μακαρόνια που χρειάζομαι;

Γυναίκα αρχηγός: Λεφτά έχω;

Συνεργάτης ρασοφόρου: Ναι για αυτό σου λέω.

Γυναίκα αρχηγός: Τίποτα παραπάνω; Αλήθεια τώρα;

Συνεργάτης ρασοφόρου: Όχι αγάπη μου. Άκου, άμα έχεις… άμα έχεις να με καλύψεις επειδή είμαστε τρελαμένοι. Μόλις μπήκαμε, σκέψου τραβολογάγαμε τη…, θέλουμε ένα πακέτο μακαρόνια και θα σου δώσω εγώ τριακόσια ευρώ.

Η εκκλησία που είχε στήσει στα Λιόσια χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθήκευσης και «καβάτζα» για τα ναρκωτικά. Ο ίδιος μαζί με δύο ακόμη μέλη, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους ως ιερείς, είχαν αναλάβει τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη διακίνηση προς άλλους εμπόρους ή χρήστες.

Μέλος κυκλώματος: Πάρε λίγο τη…

Γυναίκα αρχηγός: Σε πόση ώρα εκκλησία;

Μέλος κυκλώματος: Εκεί είναι περιμένει.

Γυναίκα αρχηγός: Έλα κλείσε.

Η δομή του κυκλώματος

Στην κορυφή βρισκόταν μια 52χρονη γυναίκα, υπεύθυνη για στρατολόγηση και καθοδήγηση, καθώς και ένας 50χρονος που χρηματοδοτούσε τις δραστηριότητες.

Η οργάνωση καλλιεργούσε κάνναβη στη Φθιώτιδα και στη συνέχεια τη διοχέτευε σε Αθήνα και Ρόδο. Οι τιμές ήταν εξωφρενικές: 35.000 ευρώ το κιλό κοκαΐνης και 2.500 ευρώ το κιλό κάνναβης.

Παράλληλα, σύμφωνα με καταγγελίες, ο 46χρονος επικαλούνταν προσωπικά προβλήματα για να ζητά οικονομική βοήθεια από πιστούς ή γνωστούς, την οποία λάμβανε και εξαφανιζόταν.

Η εκκλησία των Λιοσίων

Ο χώρος όπου στεγαζόταν η εκκλησία είχε αρχικά χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος της ΓΑΙΑΟΣΕ, θυγατρικής του ΟΣΕ. Αργότερα νοικιάστηκε και μετατράπηκε σε εκκλησάκι, όμως οι υπεύθυνοι σταμάτησαν να καταβάλλουν το ενοίκιο.

Τον Μάιο του 2025 η ΓΑΙΑΟΣΕ προχώρησε σε εξώδικο καταγγέλλοντας τη μίσθωση και ζητώντας τα οφειλόμενα. Τον Ιούνιο του 2025 κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της μισθώτριας εταιρείας, με την υπόθεση να εκδικάζεται τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.