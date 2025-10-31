Πώς ένα νησί δύο ώρες από την Αθήνα οδηγείται στην απομόνωση: Κόπηκε ξανά η γραμμή Πειραιά - Κύθνου

Σε «ακτοπλοϊκή απομόνωση» βρίσκεται το νησί της Κύθνου, το οποίο διαθέτει 1.500 μόνιμους κατοίκους και 220 μαθητές, καθώς κόπηκε η σύνδεση από το λιμάνι του Πειραιά.

Σήμερα, έγινε κάλεσμα για διαμαρτυρία - τη δεύτερη για φέτος μετά από αυτή του Φεβρουαρίου - για την διακοπή της σύνδεσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το καλοκαίρι η γραμμή υπήρχε κανονικά από τις 27 Ιούνιου αλλά κόπηκε στις 14 Σεπτεμβρίου.

Οι επβάτες όπως επισημαίνει στο Mega, η Αγγελική Κουτούλια, αντιδήμαρχος Οικονομικών της Κύθνου, μπορούν να επιβιαστούν μόνο από το λιμάνι του Λαυρίου, που τα δρομολόγια έιναι αραιά και τα καράβια πολλές φορές δεν ταξιδεύουν διότι είναι μικρότερα σε μέγεθος και δεν μπορούν να αντέξουν τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από το Νοέμβριο του 2024 που πραγματοποιήθηκε το τελευταίο χειμερινό δρομολόγιο, το Περαιάς - Κύθνος καλυπτόταν από τη γραμμή Κύθνος - Σέριφος - Μήλος - Κίμωλος.

Η κυρία Κουτούλια αναφέρει πως η εταιρεία απαντά ότι το εν λόγω δρομολόγιο είναι «ασύμφορο».

Στα επιπλέον προβλήματα του νησιού η αντιδήμαρχος σημειώνει ότι το νησί δεν έχει ιατρικό προσωπικό παρά μόνο δύο αγροτικούς γιατρούς και ελλείψεις στσα σχολεία.

Κύθνος: Μόνο δύο δρομολόγια την εβδομάδα προς Αθήνα

Με τη σειρά του ο δευθυντής του δημοτικού σχολείου της Κύθνου Δημήτρης Ραλλιάς, επισημαίνει ότι δεν υπάρχει γραμμή ΚΤΕΛ Αττικής ούτε express δρομολόγιομ από το Λαύριο για την Αθήνα, με τους κατοίκους του νησιού που πρέπει να μεταβούν στην πρωτεύουσα να πληρώνουν 70 ευρώ στο ταξί (σύνολο 140 ευρώ μαζί με την επιστροφή).

Παράλληλα, τονίζει ότι τα δρομολόγια προς το Λαύριο από την Κύθνο, είναι μόλις δύο την εβδομάδα.