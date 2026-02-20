Πώς μπορείς να αποζημιωθείς για διαφημιστικές κλήσεις: Ο ρόλος του «Μητρώου 11»

Όλοι έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με άγνωστους αριθμούς και τηλεφωνικές κλήσεις που προσπαθούν να μας πουλήσουν κάτι. Και φυσικά, η πρώτη απορία είναι πάντα η ίδια: «Σε ποια λίστα βρίσκεται το τηλέφωνό μου και γιατί έχουν πρόσβαση σε αυτό;».

Κι όμως, για το θέμα αυτό υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στην ελληνική νομοθεσία: το λεγόμενο «Μητρώο 11», που θεσπίστηκε με το άρθρο 11 του ν. 3471/2006. Πρόκειται για έναν μηχανισμό προστασίας από ανεπιθύμητες διαφημιστικές κλήσεις.

Όπως εξήγησε η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤnews, το Μητρώο 11 είναι ένας ειδικός κατάλογος που τηρεί κάθε πάροχος τηλεφωνίας.

Εκεί μπορούν να εγγραφούν οι συνδρομητές που δηλώνουν ρητά ότι δεν επιθυμούν διαφημιστικές κλήσεις. Από τη στιγμή που ένας αριθμός μπει στο Μητρώο, οι εταιρείες υποχρεούνται να τον εξαιρούν από κάθε καμπάνια τηλεφωνικής προώθησης.

Αν δεν το κάνουν, παραβιάζουν τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Μάλιστα, η πρώτη δικαστική απόφαση που δικαιώνει πολίτη ήρθε από το Εφετείο Πειραιά, το οποίο επιδίκασε 50.000 ευρώ αποζημίωση σε άνθρωπο που δεχόταν επαναλαμβανόμενες διαφημιστικές κλήσεις, παρότι είχε εγγραφεί στο Μητρώο 11 και είχε δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν θέλει τέτοιου είδους επικοινωνία.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η παραβίαση της ρητής δήλωσης μη όχλησης θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης - άρα η προστασία δεν είναι θεωρητική, αλλά ουσιαστική και δικαστικά επιδιώξιμη.

Πώς λειτουργεί στην πράξη

Η εγγραφή γίνεται με ένα απλό αίτημα προς τον πάροχο σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας. Δεν χρειάζεται δημόσια υπηρεσία ούτε κάποια περίπλοκη διαδικασία. Μετά την καταχώριση, οι εταιρείες οφείλουν να ελέγχουν το Μητρώο πριν πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε διαφημιστική κλήση.

Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγοι οι πολίτες που συνεχίζουν να δέχονται οχλήσεις, ακόμη κι αν έχουν ενταχθεί στο Μητρώο 11.

Αν υπάρξει παραβίαση, ο καταναλωτής μπορεί να κάνει καταγγελία: στον Συνήγορο του Καταναλωτή, ή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παράλληλα, έχει πάντα το δικαίωμα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και να διεκδικήσει αποζημίωση.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη επιβάλει σημαντικά πρόστιμα σε εταιρείες που παραβιάζουν το πλαίσιο, κάτι που δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζεται το ζήτημα.