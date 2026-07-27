Πώς ο γυμνισμός έγινε Cult λατρεία στην Ελλάδα και 5 πανέμορφες παραλίες

Το ελληνικό καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με τον ήλιο, τη θάλασσα και την ανάγκη για πραγματική χαλάρωση. Για πολλούς, η απόλυτη αίσθηση ελευθερίας επιτυγχάνεται μέσα από τον γυμνισμό, έναν τρόπο σύνδεσης με τη φύση, μακριά από στερεότυπα και κοινωνικές ταμπέλες.

Η παρουσία των γυμνιστών στις ελληνικές ακτές δεν είναι καινούργιο φαινόμενο:

Δεκαετία 1950: Εμφανίζονται οι πρώτες ομάδες λουόμενων που επιλέγουν να κολυμπούν χωρίς μαγιό.

1983: Ο γυμνισμός αναγνωρίζεται και καθιερώνεται επίσημα με νόμο.

Έκτοτε, ο αριθμός όσων επιλέγουν να απαλλαγούν από το μαγιό τους αυξάνεται σταθερά κάθε καλοκαίρι.

Στην Ελλάδα υπάρχουν επιλογές για κάθε προτίμηση, τόσο στα νησιά όσο και στην ηπειρωτική χώρα. Επίσημα χαρακτηρισμένες παραλίες για γυμνιστές.Ανεπίσημα «στέκια» που καθιερώθηκαν με τα χρόνια από τους ίδιους τους λουόμενους.

Απομονωμένοι κόλποι και όρμοι για όσους αναζητούν ησυχία μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα. Ακολουθεί η λίστα με τις δημοφιλέστερες παραλίες γυμνιστών σε όλη τη χώρα, ώστε να διαλέξετε εκείνη που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

Μια λίστα με 5 παραλίες γυμνιστών

Αμμόλοφοι Αγίου Παύλου

Παραλία Βαρβαρούσα Σύρου

Κόκκινη Άμμος, Κρήτη

Παραλία Άγιος Βασίλειος Σύμης

Παραλία Αμανάκι (Δαμιανός) Ευβοίας