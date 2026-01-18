Σε πλήρη εξέλιξη βρισκόταν την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 η επιχείρηση απεγκλωβισμού οκτώ ορειβατών που παγιδεύτηκαν σε δύσβατο σημείο κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία, στον Ταΰγετο, σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων.

Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ανάβασης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα μέλος της ομάδας γλίστρησε, παρασύροντας τα υπόλοιπα μέλη που ήταν δεμένα μεταξύ τους για λόγους ασφαλείας. Οι ορειβάτες έπεσαν σε πλαγιά με μεγάλη κλίση, σε σημείο δύσκολα προσβάσιμο από οχήματα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα – τρεις άνδρες και μία γυναίκα.

«Ήταν δεμένοι και παρασύρθηκαν ο ένας με τον άλλον σε υψομετρική πτώση περίπου 200 μέτρων. Η επιχείρηση διάσωσης είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω παγωμένου χιονιού και έντονης κλίσης», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Σπάρτης, Δημόσθενης Κακούρος.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ συμμετείχαν οι ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, η 9η και 6η ΕΜΟΔΕ, καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Πελοποννήσου με drone. Συνολικά, στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 89 άτομα, σε μια συντονισμένη προσπάθεια υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Για τη μεταφορά των τραυματιών ενεργοποιήθηκε ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ, όμως οι ισχυροί άνεμοι απέτρεψαν την προσέγγισή του. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να εντοπίσουν και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, ενώ στη συνέχεια τέσσερις από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σπάρτης με οχήματα της Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι τραυματίες είναι πλέον σε σταθερή κατάσταση και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα.

Οι υπόλοιποι τέσσερις ορειβάτες, που δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, οδηγήθηκαν με ασφάλεια στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου Σπάρτης, όπου τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Το σημείο του ατυχήματος, γνωστό ως «Πόρτες», βρίσκεται περίπου 20 λεπτά πριν την κορυφή του Ταΰγετου και θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο λόγω της γεωμορφολογίας του. Όπως ανέφερε η γενική γραμματέας του Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής, οι ορειβάτες ήταν χωρισμένοι σε τρεις σχοινοσυντροφιές, με αποτέλεσμα όταν γλίστρησε η μία ομάδα να παρασυρθούν οι υπόλοιποι.

Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίστηκε επί ώρες, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αποφεύγοντας τα χειρότερα για τους εμπλεκόμενους.