Ταΰγετος: 4 οι τραυματίες, οι δυο μεταφέρονται με φορείο - Βίντεο από την επιχείρηση απεγκλωβισμού

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ιδιαίτερα επικίνδυνη επιχείρηση απεγκλωβισμού ορειβατών που παγιδεύτηκαν σε χιονισμένη χαράδρα στον Ταΰγετο, σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων, κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρείται η διάσωση είναι εξαιρετικά δύσκολες, καθώς η επιχείρηση συνεχίζεται μετά τη δύση του ηλίου, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και εκτεταμένο πάγο, όπως αποτυπώνεται και στο οπτικό υλικό της ΕΡΤ.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε λίγο μετά τη 1:00 το μεσημέρι, όταν το Συντονιστικό Κέντρο έλαβε κλήση μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή δεκάδων πυροσβεστών και εξειδικευμένων διασωστών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι τρεις άνδρες και μία γυναίκα, μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής. Οι ορειβάτες κινούνταν δεμένοι μεταξύ τους, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, ωστόσο ένα γλίστρημα είχε ως αποτέλεσμα να παρασυρθούν όλοι μαζί, να τραυματιστούν και να ακινητοποιηθούν σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο.

Οι διασώστες επιχειρούν την κάθοδο των ορειβατών με εξαιρετικά αργούς και προσεκτικούς ρυθμούς. Δύο από τους τραυματίες δεν μπορούν να περπατήσουν και μεταφέρονται με φορεία και ειδικό εξοπλισμό.

Το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης έχει τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος της πόλης, ενώ όλα τα απαραίτητα μέτρα έχουν ληφθεί και από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Μετά την ολοκλήρωση του απεγκλωβισμού, οι τραυματίες θα μεταφερθούν αρχικά στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου στον Ταΰγετο και στη συνέχεια στο νοσοκομείο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά περίπου 90 άτομα, με τη συνεργασία της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και των Δήμων Σπάρτης, Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης. Όπως δήλωσε ο διοικητής των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου, ο χρόνος καθόδου εκτιμάται σε περίπου δύο ώρες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Στο πεδίο επιχειρούν δύο ομάδες της ΕΜΑΚ και δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμει ελικόπτερο Super Puma, σε συνεργασία με την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drones). Παράλληλα, στο σημείο βρίσκονται δεκαπέντε πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λακωνίας, καθώς και εθελοντικές ομάδες, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις.