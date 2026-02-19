Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία την Παρασκευή: Οι περιοχές που επηρεάζονται - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται την Παρασκευή (20/2), με τη διέλευση ψυχρού μετώπου από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Το σύστημα θα προκαλέσει εκτεταμένη κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες, καθώς και ενίσχυση των ανέμων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Κατά τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (20/02), βροχές και καταιγίδες θα επηρεάζουν κυρίως τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και γενικότερα τη Δυτική Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, όπως αποτυπώνουν οι χάρτες του meteo.gr.

Χάρτης 1. Εκτιμώμενος υετός 3ώρου κατά τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 20/02/2026 | meteo

Από τις μεσημβρινές και κυρίως τις απογευματινές ώρες, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και στα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Στην Πελοπόννησο, ιδιαίτερα στα παραθαλάσσια τμήματα, οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι ισχυρές και να συνοδεύονται τοπικά από θυελλώδεις ριπές ανέμου, χαλαζοπτώσεις και αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης ανεμοστρόβιλων.

Στην Αττική, βροχοπτώσεις αναμένονται κυρίως το απόγευμα, με ισχυρούς νότιους ανέμους.

Χάρτης 2. Εκτιμώμενος υετός 3ώρου κατά τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 20/02/2026 | meteo

H μεταφορά σκόνης από την Αφρική, θα ευνοήσει και την εκδήλωση λασποβροχών στη Νότια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου της Αττικής (Χάρτης 3).

Χάρτης 3. Πρόγνωση συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης κοντά στην επιφάνεια για το απόγευμα της Παρασκευής 20/02/2026. | meteo

Βελτίωση του καιρού στα ηπειρωτικά προβλέπεται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου οι βροχοπτώσεις θα επιμείνουν έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 21/02.

Αντίθετα, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν έως και τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου.