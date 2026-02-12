Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες: «Έρχεται πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

Νέα κακοκαιρία επηρεάζει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης (11/2) σε δύο «σκέλη», καθώς, ενώ τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 12/2 αναμένεται γενικά πρόσκαιρη βελτίωση, νέα μεταβολή του καιρού αναμένεται από τις απογευματινές ώρες από τα δυτικά.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναμένεται ένα ακόμα πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό. Σε σχετική ανάρτησή του αναφέρει:

«"Σε λίγες ώρες σκυτάλι παίρνει ακόμα ένα πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό ..."

Καλημέρα! Σε απόδρομή βρίσκεται το πρώτο βαρομέτρικό χαμηλό που επηρέασε τη χώρα μας. Μην ξεγιελιέστε που άνοιξε ο καιρός. Από το απόγευμα και από τα δυτικά ξεκινάει νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων ακόμα πιο ισχυρών.

Πελοπόννησος ( δυτική και νότια) , Χαλκιδική, ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και νότια Κρήτη βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για έντονα φαινόμενα που δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν προβλήματα. Από το απόγευμα και μετά νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων θα απασχολήσουν για λίγες ώρες και την Αττική χωρίς ιδιαίτερες ακρότητες.

Από την Παρασκευή το μεσημέρι η διαταραχή θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο και σταδιακά θα εξασθενήσει. Η αστάθεια θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Καλό τσίκνισμα!».

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, αιτία για αυτή την νέα αλλαγή του καιρού είναι η διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Ιταλίας προς την περιοχή του Αιγαίου. Πιο αναλυτικά:

Από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 12/02 αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Τα φαινόμενα σταδιακά κατά τις βραδινές ώρες της Πέμπτης 12/02 και πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13/02 θα επεκταθούν ανατολικά και θα επηρεάσουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα του Ιονίου, της Δυτικής Πελοποννήσου, της Κρήτης, του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων θα είναι έντονες και οι καταιγίδες είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Στο Νότιο Αιγαίο (συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης) υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ανεμοστρόβιλου(-ων).

Στους παρακάτω χάρτες παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού και ο υετός 3ώρου μεταξύ 17:00-20:00 της Πέμπτης 12/2, μεταξύ 23:00 της Πέμπτης 12/2 και 2:00 της Παρασκευής 13/2, και 5:00-8:00 της Παρασκευής 13/2.