Σε μεγάλα κέφια ήταν η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Γιώργος Καπουτζίδης στον χθεσινό Α' Ημιτελικό του Sing For Greece 2026 για τη φετινή Eurovision με τους παρουσιαστές να έχουν γυρίσει χιουμοριστικά βίντεο και με τους 14 καλλιτέχνες, τα οποία έπαιζαν πριν ανέβουν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν το τραγούδι τους.

Και κάπου εκεί ξετρυπώσαμε την κωμική φλέβα πολλών υποψήφιων τραγουδιστών με τη Marseaux και την Evangelia να μπαίνουν στο πετσί του ρόλου για τα καλά στα ομολογουμένως απολαυστικά βίντεό τους.

«Ωχ ωχ ωχ, νομίζω πως... Δεν είμαι καλά», είπε μια αγχωμένη Μαρσώ, έχοντας κάτσει στη μέση του καναπέ όσο η Μαγγίρα της έκανε αέρα και ο Γιώργος Καπουτζίδης έπαιρνε τηλέφωνο τη μαμά του να ξεματιάσει τη νεαρή τραγουδίστρια.

Και κάπου εκεί η Κατερίνα Βρανά απέδειξε για ακόμα μία φορά πως ξέρει να αυτοσαρκάζεται, λέγοντας, «Βέβαια και για μένα μάτι έλεγαν», για να τη στείλει η Marseaux, ρωτώντας τη: «Και δεν ήταν;».

«Εσύ τι λες;» της απάντησε η Βρανά με τον Γιώργο Καπουτζίδη να τους ανακοινώνει πως έγινε ένα μικρό λαθάκι και η μαμά του τελικά ξεματιάζει μια Μαρουσώ.

Δείτε στη συνέχεια το απολαυστικό βίντεο, ίσως το καλύτερο και από τα 14 που είδαμε χθες στον Α' Ημιτελικό του Sing For Greece.

Κατερίνα Βρανά σε Γιώργο Καπουτζίδη: «Εσύ ρουφιέσαι;»

Απολαυστικό ήταν και το βίντεο της Evangelia όπου είδαμε τον Γιώργο Καπουτζίδη να ζητάει από τη γνωστή τραγουδίστρια να του βάλει glitter στα κρυφά από τις συμπαρουσιάστριες, αλλά να που... Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά τους τσάκωσαν εν δράσει.

Το σαρκαστικά αυστηρό ύφος της Μαγγίρα στην Evangelia «Πήγαινε τώρα, βγαίνεις» και η ατάκα της Βρανά στον Καπουτζίδη «Συγγνώμη, εσύ ρουφιέσαι;» προσέφεραν άφθονο γέλιο, ενώ θα τολμούσαμε να πούμε ότι η επιλογή της τελευταίας ατάκας μάλλον δεν ήταν τυχαία, αλλά είχε μεγάλη δόση σάτιρας.