Όταν η Λένα Παπαληγούρα μίλησε για τον πατέρα της: «Ο πρώτος που θέσπισε νόμο για τη σεξουαλική κακοποίηση»

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας, πρώην υπουργός και βουλευτής Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας, πάθανε σε ηλικία 76 ετών. Η κόρη του, η ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα, είχε μιλήσει στο παρελθόν για τον πατέρα της και τη συμβολή του στην ελληνική κοινωνία.

Περίπου έναν μήνα πριν τον θάνατό του, η Λένα Παπαληγούρα είχε δώσει τηλεοπτική συνέντευξη, όπου, μεταξύ άλλων, είχε ερωτηθεί για το εάν έχει έρθει σε δύσκολη θέση από δημοσιογραφικές ερωτήσεις.

Απαντώντας, θυμήθηκε πως στα πρώτα της βήματα δεχόταν συνεχώς ερωτήσεις για την οικογένειά της και ειδικά για τον πατέρα της.

«Όταν ξεκινούσα ήταν και ο πατέρας πιο ενεργός στην πολιτική, με ρωτούσαν συνέχεια για τη δουλειά του» είχε πει και συμπλήρωσε: «Έκανα γρήγορα ξεκάθαρο ότι έχω έναν δικό μου δρόμο, θέλω να γίνω γνωστή απ΄τη δουλειά μου, είμαι περήφανη για την οικογένειά μου, αλλά δεν χρειάζεται να μιλάμε συνέχεια γι΄αυτό».

Ξεκαθάρισε πως, παρά το τι μπορεί να σκεφτόταν ο οποιοσδήποτε, ο πατέρας της δεν είχε καμία εμπλοκή στην καριέρα της. «Φαντάζομαι ότι σίγουρα υπήρχε (σ.σ, η σκέψη ότι προωθείται στον χώρο από τον πατέρα της), γιατί ο κάθε άνθρωπος σκέφτεται όπως θέλει, αλλά επειδή στην περίπτωσή μου δεν ίσχυε, δεν το άφησα ποτέ να με επηρεάσει και ο κόσμος σταμάτησε να ασχολείται

Τέλος, εκμυστηρεύτηκε πως στο πλαίσιο έρευνας που έκανε για παράστασή της, είχε ανακαλύψει πως ο πατέρας της ήταν ο πρώτος που είχε θεσπίσει νόμο για τη σεξουαλική κακοποίηση.

«Ο πατέρας μου – και το ανακάλυψα αυτό μελετώντας για το έργο – ήταν ο πρώτος που, όντας στη Βουλή, θέσπισε έναν νόμο για τη σεξουαλική κακοποίηση και την ενδοοικογενεικαή βία, το 2006».