Πώς θα κινηθούν Μετρό, τραμ και λεωφορεία μέχρι την Τρίτη του Πάσχα - Τροποποιήσεις στα δρομολόγια

Με διαφοροποιημένο πρόγραμμα συνεχίζεται και σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, η λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς παραμένουν σε ισχύ τροποποιήσεις στα δρομολόγια έως και την Τρίτη του Πάσχα.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα των δρομολογίων διαμορφώνεται ως εξής:
Κυριακή του Πάσχα (12/4)
- Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και Αργιών
- Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12,5′ μεταξύ 6:00 – 23:00, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες
- Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′
- Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)
- Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′
Δευτέρα του Πάσχα (13/4)
- Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών
- Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′
- Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)
- Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′
Τρίτη του Πάσχα (14/4)
- Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου
- Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες
- Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 8,5′ έως τις 23:00, ανά 9,5′ αργότερα
- Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 6,5′ – 9,5′ τις υπόλοιπες ώρες.
- Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ έως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.
- Η Αργεντινή ξεπουλά τους παγετώνες της για εξορύξεις: Οικολογική «ταφόπλακα» της κυβέρνησης Μιλέι
- Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν - Ούτε βήμα πίσω η Τεχεράνη για τα πυρηνικά
- Νέος Κόσμος: Ανάσταση με ελέγχους από τα ΜΑΤ για μολότοφ και βεγγαλικά - Τρεις συλλήψεις
- Αποκλειστικό: Το νέο dance κομμάτι της Άννας Βίσση λέγεται Αιγαίο και κυκλοφορεί μετά το Πάσχα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.