Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά - Όλες οι τροποποιήσεις δρομολογίων

Τροποποιημένο θα είναι το πρόγραμμα δρομολογίων για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, το διήμερο των Χριστουγέννων, 25 και 26 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς (1/1/2026) μετρό, τρόλει, τραμ, ΗΣΑΠ και λεωφορεία θα έχουν «δρομολόγια Κυριακής».

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, για τις 2 και 5 Ιανουαρίου 2026 έχει προβλεφθεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, προκειμένου να προσαρμοστεί η εξυπηρέτηση στις αυξημένες ή διαφοροποιημένες μετακινήσεις των ημερών.

Όσον αφορά στα μέσα σταθερής τροχιάς – Μετρό (Γραμμές 1, 2 και 3) και Τραμ – οι συχνότητες δρομολογίων κατά την εορταστική περίοδο διαφοροποιούνται και οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων.