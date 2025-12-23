Ποσά που ζαλίζουν για πρώτο τραπέζι στα μπουζούκια: Πού φτάνει τις 5.000 ευρώ

Sold out είναι οι περισσότερες μεγάλες πίστες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη την εορταστική περίοδο, με τα ρεβεγιόν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στα μπουζούκια να ανεβάζουν κατακόρυφα τις τιμές.

Μάλιστα, τα πρώτα τραπέζια φτάνουν έως και τις 5.000 ευρώ, ενώ περιορισμένη διαθεσιμότητα υπάρχει μόνο για συγκεκριμένες ημερομηνίες και σχήματα.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», τα ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ανεβάζουν σημαντικά τις τιμές, ειδικά για τα πρώτα τραπέζια και τις premium φιάλες, με το κόστος να φτάνει ακόμη και τις 5.000 ευρώ.

Παρόλα αυτά, σε ορισμένα σχήματα υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα, κυρίως για συγκεκριμένες ημερομηνίες ή μόνο με ποτό.

Ρεβεγιόν στις πίστες της Αθήνας

Ενδεικτικά οι τιμές ανά καλλιτέχνη διαμορφώνονται ως εξής: