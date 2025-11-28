Πόσο κοστίζει ένα τραπέζι στα μπουζούκια - Οι τιμές σε 8 πασίγνωστα σχήματα

Τα περισσότερα νυχτερινά σχήματα στην Αθήνα έχουν ξεκινήσει, πλην ελαχίστων, όπως αυτό με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη Δέσποινα Βανδή που αναμένεται στις 12 Δεκεμβρίου.

Η νυχτερινή διασκέδαση παραμένει μία από τις αγαπημένες συνήθειες στην Ελλάδα, καθώς πλησιάζουν οι γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Τι ποσό είναι εκείνο που θα πρέπει να υπολογίζουμε ως έξοδο για να διασκεδάσουμε με την παρέα μας σε κάποιο από τα σήματα της νυχτερινής Αθήνας;

Η ομάδα του Buongiorno μας έδωσε μια γεύση από το πόσο κοστίζει η φιάλη, ανάλογα με την επιλογή που θα κάνεις, αφού όπως ανέφερε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος υπάρχουν ζώνες στα τραπέζια, με τα μπροστινά να είναι πιο ακριβά.

Τα νυχτερινά σχήματα και οι τιμές στη φιάλη

Χρήστος Μάστορας - Αντώνης Ρέμος

200 ευρώ η απλή φιάλη

250 ευρώ η special φιάλη

300 ευρώ η premium φιάλη

Νατάσσα Θεοδωρίδου - Σάκης Ρουβάς

200 ευρώ η απλή φιάλη

250 ευρώ η special φιάλη

300 ευρώ η premium φιάλη

Άντζελα Δημητρίου - Λευτέρης Πανταζής

160 ευρώ η απλή φιάλη

200 ευρώ η special φιάλη

260 ευρώ η premium φιάλη

Καίτη Γαρμπή - Διονύσης Σχοινάς

170 ευρώ η απλή φιάλη

220 ευρώ η special φιάλη

260 ευρώ η premium φιάλη

Γιώργος Σαμπάνης - Νίκος Μακρόπουλος

200 ευρώ η απλή φιάλη

250 ευρώ η special φιάλη

300 ευρώ η premium φιάλη

Κατερίνα Λιόλιου - Νικηφόρος

180 ευρώ η απλή φιάλη

230 η special φιάλη

280 ευρώ η premium φιάλη

Πέτρος Ιακωβίδης - Ρία Ελληνίδου - Γιώργος Λιβάνης

180 ευρώ η απλή φιάλη

230 ευρώ η special φιάλη

270 ευρώ η premium φιάλη

Κωνσταντίνος Αργυρός - Δέσποινα Βανδή

180 ευρώ η απλή φιάλη

230 ευρώ η premium φιάλη

280 ευρώ η premium φιάλη