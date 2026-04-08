Πόσο θα πληρώσουμε αν φάμε έξω το Πάσχα - Το ποσό ανά κεφάλι

Το 100% πληρότητας προσεγγίζουν οι κρατήσεις σε ταβέρνες, εστιατόρια, ξενοδοχεία και αίθουσες εκδηλώσεων, για όσους θα επιδοθούν σε έξοδο για φαγητό το Πάσχα, με τις τιμές να είναι εξίσου «τσουχτερές».

Όπως αναφέρει το MEGA, η τάση για πασχαλινό ρεβεγιόν παραμένει υψηλή και φέτος παρά τις αυξήσεις στις τιμές, με τους Έλληνες να προκρίνουν την «καλοπέραση», με λίγη παραπάνω εξοικονόμηση.

Πάσχα στις ταβέρνες: Οι τιμές ανά άτομο

Ενδεικτικά, παρουσιάζονται οι τιμές από γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας, το οποίο προορίζει εορταστικά μενού:

για Μεγάλο Σάββατο: 90 ευρώ/άτομο

για Κυριακή του Πάσχα: 80 ευρώ/άτομο

Συγκεκριμένα την Κυριακή θα σερβίρει:

Σαλάτα

Κοντοσούβλι κοτόπουλο - Κοκορέτσι - Μοσχαρίσιο μπιφτέκι

Αρνί ψητό

Φρεζιέ - Μιλφέιγ - Paris Brest - Τάρτα σοκολάτας

Αλλά και σε πιο λαϊκά εστιατόρια, είναι το ίδιο αδύνατο πλέον να βρει κανείς τραπέζι:

Σε γνωστή επιχείρηση του Χαΐδαρίου, το Πασχαλινό μενού, με τιμή 31 ευρώ/άτομο περιλαμβάνει:

Κόκκινα αυγά

Πράσινη σαλάτα

Τυρόπιτα

Κοκορέτσι λαδορίγανη

Αρνί σούβλας με πατάτες φούρνου

Μους λεμονιού με φράουλες - Μους σοκολάτας