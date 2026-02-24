Το πρώτο τριήμερο του 2026 αποτελεί παρελθόν και πλέον γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί αναμένουν το πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα, παρά το «διάλειμμα» της 2ης Μαρτίου που φέτος πέφτει Τετάρτη.

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα 2026

Το Πάσχα 2026 πέφτει Κυριακή 12 Απριλίου και ως αποτέλεσμα εορτάζεται νωρίτερα σε σχέση με περασμένες χρονιές.

Έτσι τα σχολεία και των δύο βαθμίδων Εκπαίδευσης κλείνουν για Πάσχα την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026.

Η περίοδος του Πάσχα ξεκινάει επίσημα τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, και διαρκεί έως και την Κυριακή του Θωμά, στις 19 Απριλίου.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα σχολεία τη Δευτέρα 20 Απριλίου, όταν χτυπάει το πρώτο κουδούνι μετά τις γιορτές.

