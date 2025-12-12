Πότε κλείνουν τα σχολεία για τα Χριστούγεννα 2025: Η ημερομηνία επιστροφής

Αντίστροφα μετράμε πλέον για τα Χριστούγεννα και τις γιορτές, με τους μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων να ετοιμάζονται, από την πλευρά τους, για τις εορταστικές διακοπές τους. Ως είθιστε τα σχολεία κλείνουν πριν από τα Χριστούγεννα και θα ανοίξουν και πάλι με το νέο έτος.

Βάσει του προγραμματισμού φέτος τα σχολεία θα κλείσουν την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, ενώ μαθητές και μαθήτριες θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Η 23η Δεκεμβρίου αποτελεί κανονική σχολική ημέρα, με καταγραφή απουσιών, ενώ σε πολλά δημοτικά σχολεία πραγματοποιούνται χριστουγεννιάτικες δράσεις.

Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία μετά από τα Χριστούγεννα

Μετά την επίσημη αργία των Θεοφανίων (Τρίτη 6 Ιανουαρίου), τα σχολεία παραμένουν κλειστά και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου. Αυτό σημαίνει πως οι μαθητές θα επιστρέψουν κανονικά στα θρανία την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.