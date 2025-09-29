Πόθεν Έσχες: Ο πολιτικός με τα μεγαλύτερα και τα μικρότερα εισοδήματα - Ποιοι είδαν μεγάλες αυξήσεις

Κυκλοφόρησαν στη δημοσιότητα τα Πόθεν Έσχες που δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί και τα στελέχη εν γένει, σε μία χρονιά με ενδιαφέρουσες ανατροπές στο «πάνθεον» των πλουσιότερων.

Με μεγάλη διαφορά, όπως μεταφέρει το Action24, ο πλέον εύπορος πολιτικός αρχηγός αναδείχτηκε ο Στέφανος Κασσελάκης, με εισόδημα 1.749.000 δολάρια για το 2024, προερχόμενα από επιχειρήσεις και ακίνητα σε ΗΠΑ και Ελλάδα.

Σε αυτά περιλαμβάνονται μετοχές ύψους 3 εκατ. ευρώ, οχήματα υψηλού κυβισμού. Στον αντίποδα, ο πιο «φτωχός» φαίνεται να είναι ο Δημήτρης Νατσιός, με δηλωθέν για το 2024 εισόδημα 22.000 ευρώ, ιδιοκτήτης πέντε ακινήτων στην Πιερία και δάνεια ύψους 107.000 ευρώ.

Πόθεν Έσχες: Ο μεγάλος ωφελημένος

Εισοδήματα που «αγγίζουν» τα 18,4 εκατομμύρια ευρώ, από επιχειρηματική δραστηριότητα, δήλωσε στο Πόθεν Έσχες του 2024 ο ανεξάρτητος βουλευτής (εκλεγμένος αρχικά με την Ελληνική Λύση), Παύλος Σαράκης.

Ο Παύλος Σαράκης, με την παραπάνω δήλωση, γίνεται ένας από τα πλουσιότερα μέλη της Βουλής, την ώρα που στο Πόθεν Έσχες του 2023 δηλώνει εισοδήματα της τάξης των 179.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία, ο Παύλος Σαράκης δηλώνει τα ίδια ακίνητα, εκ των οποίων οι τρεις είναι μονοκατοικίες και τα τέσσερα διαμερίσματα, όλα στην Αττική και τη Δυτική Ελλάδα.

Ο βουλευτής εμφανίζει επίσης συμμετοχή σε επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια αποτίμησης περίπου 150.000 ευρώ, ενώ διατηρεί και δυο θυρίδες. Οι καταθέσεις του είναι περίπου 45.000 ευρώ.

Ο κ. Σαράκης εμφανίζει ποσοστά κυριότητα από 50% έως 100% σε 22 ακίνητα μεταξύ των οποίων μονοκατοικία στην Γλυφάδα 462 τ.μ. με πισίνα και αξία κτήσης 797.707 ευρώ. Την αρχική δήλωση ο κ. Σαράκης εμφανίζει δάνειο που έλαβε το 2008 ύψους 1.700.000 ευρώ με υπόλοιπο 494.014 ευρώ.

Πόθεν Έσχες: Κουτσούμπας ο πιο «λακωνικός»

Ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στην περιουσιακή του κατάσταση για το 2024, που αφορά το Πόθεν Έσχες του 2023, δήλωσε 66.158 ευρώ.

Αντίστοιχα, στη δήλωση της περιουσιακής του κατάστασης για το 2023, που σχετίζεται συγκεκριμένα με το Πόθεν Έσχες του 2022, ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε εισοδήματα της τάξης των 75.050 ευρώ, τα οποία επίσης πήγαν στο ΚΚΕ.

Ο κ. Κουτσούμπας, παράλληλα, διατηρεί δύο διαμερίσματα, και τα δύο στη Λαμία, στα οποία έχει πλήρη κυριότητα 100%.

Πόθεν Έσχες: Τα «τεφτέρια» των πολιτικών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) δηλώνει εισοδήματα 81.369 ευρώ εκ των οποίων τα 11.202 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων.

Το χαρτοφυλάκιο του πρωθυπουργού σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια (ισόβια ασφάλεια ζωής) τα οποία αποτιμώνται σε περίπου 2.500 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της BNP Paribas αποτίμησης περίπου 27.000 ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης διαθέτει 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με την μεγαλύτερη κατάθεση να ανέρχεται σε 848.049 ευρώ και οι υπόλοιπες να έχουν μικροποσά.

Το 2022 ο κ. Μητσοτάκης αγόρασε οικόπεδο 660 τ.μ. στο Ζαγόρι καταβάλλοντας 74.558 ευρώ. Σύμφωνα με το “πόθεν έσχες” η αντικειμενική αξία του ακινήτου υπολογίζεται σε 10.405 ευρώ.

Παράλληλα, διατηρεί ποσοστό κυριότητας 8,33% σε βοσκότοπο της Θερίσου συνολικής επιφάνειας 369 τ.μ.

Τέλος, για το έτος 2022 ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζει οφειλή 7.496 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ και οφειλή 150.000 ευρώ από δάνειο που του χορήγησε η Αλεξάνδρα Gourdain.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δηλώσει εισοδήματα ύψους 128.610,73 ευρώ εκ των οποίων τα 21.000 ευρώ από ακίνητα δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στις καταθέσεις, δηλώνει 940.778,6 ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου και 135.571 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες.

Χωρίς μεταβολές η ακίνητη περιουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ο οποίος εμφανίζεται ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης σε δύο διαμερίσματα, έξι καταστήματα, οικόπεδο και τρεις αποθήκες στο Ηράκλειο, σε δύο διαμερίσματα στην Αθήνα και σε ένα στο Βέλγιο.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει στην ιδιοκτησία του ένα Ι.Χ αυτοκίνητο του 1992. Το 2023 ο κ. Ανδρουλάκης άνοιξε ατομική επιχείρηση ενώ διατήρησε τη συμμετοχή του στη Βιτοεχνική Εταιρεία “ΜΑΝΙ”. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Ο πρόεδρος της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει: [σε παρένθεση η δήλωση του 2023/χρήση 2022]

Εισοδήματα: 72.505 ευρώ (2023: 88.183 ευρώ)

Δεν δηλώνει μετοχές

Δεν δηλώνει θυρίδες

Καταθέσεις σε τράπεζες: 57.838 ευρώ (2023: 85.527 ευρώ)

Ακίνητα: 8 Εγγραφές σε Θεσσαλονίκη, Ηλεία (καλλιέργειες) και Κυκλάδες, εκ των οποίων ένα διαμέρισμα 180τμ, α' ορόφου, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και μία μονοκατοικία 93τμ στη Φολέγανδρο.

Οχήματα: 1 ΙΧ 1560cc (2023: 1 ΙΧ 1400cc που μεταβίβασε)

Συμμετοχές σε επιχείρηση: ατομική επιχείριση σε αδράνεια

Δάνεια: οφειλές 52.401 ευρώ (2023: 71.714 ευρώ).