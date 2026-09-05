Πού ανοίγει το πρώτο attica Beauty Store

Στο The Mall Athens αναμένεται να ανοίξει τον ερχόμενο Νοέμβριο το πρώτο αυτόνομο attica Beauty Store, σηματοδοτώντας την ανάπτυξη ενός νέου concept καταστημάτων ομορφιάς, με τη «σφραγίδα» της Αττικά Πολυκαταστήματα.

Αυτό αποκάλυψε η διοίκηση της εταιρείας, υπό τον Δημοσθένη Μπούμη, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που πραγματοποίησε την Πέμπτη η Ideal Holdings.

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