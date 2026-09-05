Πού ανοίγει το πρώτο attica Beauty Store

Στο The Mall Athens αναμένεται να ανοίξει τον ερχόμενο Νοέμβριο το πρώτο αυτόνομο attica Beauty Store, σηματοδοτώντας την ανάπτυξη ενός νέου concept καταστημάτων ομορφιάς, με τη «σφραγίδα» της Αττικά Πολυκαταστήματα.
Αυτό αποκάλυψε η διοίκηση της εταιρείας, υπό τον Δημοσθένη Μπούμη, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που πραγματοποίησε την Πέμπτη η Ideal Holdings.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- ΔΕΘ: Η «μπηχτή» του Μητσοτάκη στον Τσίπρα με στίχους από τραγούδι του Μητροπάνου
- Το κτίριο - γείτονας του Μουσείου της Ακρόπολης με την τεράστια ιστορία που οι περισσότεροι προσπερνούν
- «Πώς έγινε έτσι το Μετρό της Αθήνας;»: Το post που προκάλεσε αντιδράσεις
- Τι ομάδα ήταν οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας από το 1974 έως σήμερα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.