Πού έχει φωτιά τώρα στη Δυτική Αττική: Live χάρτης με τα ενεργά μέτωπα στη χώρα σήμερα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής για τα μεγάλα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, που απειλούν εκτάσεις από την Ψάθα έως τη Λούμπα για τέταρτη ημέρα. Χάρτης δείχνει πού έχει φωτιά τώρα στην Ελλάδα.

Δείτε τον σχετικό χάρτη με τα πύρινα μέτωπα εδώ

Δείτε επίσης τον χάρτη της NASA με τις φωτιές εδώ

Δυτική Αττική - Από Ψάθα προς Λούμπα το πιο ενεργό σημείο

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 από τη Βοιωτία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί το πιο ενεργό σημείο, καθώς εκεί εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες.

Στο νοτιοανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις ημέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και «καντηλάκια», με τους δασοκομάντος να επιχειρούν σε όλα αυτά τα σημεία ώστε να τα διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπυρώσεις, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους.

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί εκ νέου και συγκεκριμένα επί ποδός βρίσκονται 526 πυροσβέστες με 29 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 141 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 26 Ρουμάνων με 5 οχήματα και 23 Γάλλων με 4 οχήματα που έχουν μεταβεί στην χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Παράλληλα, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, από την διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Επιπλέον, συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».