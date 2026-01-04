Πού είναι κλειστή η Αθηνών - Λαμίας: Τα σημεία που γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας

Συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση των δρόμων λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών, ενόψει της αναμενόμενης επιστροφής από την έξοδο των εορτών, παρέχει η Ελληνική Αστυνομία. Αναφορικά με την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, πραγματοποιούνται οι εξής διακοπές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Στη Θήβα, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 100,268 χιλιομετρική θέση του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ (Α/Κ Στρατοπέδου) έως την 75,525 χ/θ του αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Ριτσώνας), στο δε ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από την 75,525 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 115 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Κάστρου).

Στο Κάστρο Βοιωτίας, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 125,770η χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 114,815η χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Κάστρου), ενώ στο ρεύμα προς Θεσ/νίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα του αυτ/μου ΑΘΕ.

Στη Λαμία, (203ο χιλιόμετρο, ανισόπεδος κόμβος Μπράλου), διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής επί τόπου από τις εισόδους-εξόδους του Α/Κ Μπράλου (203,065 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ) και στα δύο ρεύματα πορείας.