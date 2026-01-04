Πού είναι κλειστή η Αθηνών - Λαμίας: Τα σημεία που γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας

Συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση των δρόμων λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών, ενόψει της αναμενόμενης επιστροφής από την έξοδο των εορτών, παρέχει η Ελληνική Αστυνομία. Αναφορικά με την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, πραγματοποιούνται οι εξής διακοπές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
Διαβάστε ακόμη: Πού είναι τα Μάλγαρα που θα γίνει η πανελλαδική σύσκεψη αγροτών - Πού βρίσκονται τα Πράσινα Φανάρια, το Κάστρο, ο Προμαχώνας
Στη Θήβα, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 100,268 χιλιομετρική θέση του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ (Α/Κ Στρατοπέδου) έως την 75,525 χ/θ του αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Ριτσώνας), στο δε ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από την 75,525 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 115 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Κάστρου).
Στο Κάστρο Βοιωτίας, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 125,770η χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 114,815η χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Κάστρου), ενώ στο ρεύμα προς Θεσ/νίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα του αυτ/μου ΑΘΕ.
Στη Λαμία, (203ο χιλιόμετρο, ανισόπεδος κόμβος Μπράλου), διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής επί τόπου από τις εισόδους-εξόδους του Α/Κ Μπράλου (203,065 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ) και στα δύο ρεύματα πορείας.
- Η απίστευτη εικόνα από το Flight Radar - Άδειος ο ελληνικός εναέριος χώρος
- Σοβαρό πρόβλημα στο FIR Αθηνών - Στον «αέρα» όλες οι πτήσεις από και προς Ελλάδα
- Η πιο σιχαμερή λέξη της αγγλικής γλώσσας είναι τελικά ελληνική - Τι λέει το Reddit
- Ρωτήσαμε το ChatGPT ποιους άλλους μεγάλους Έλληνες να κάνει ταινία ο Σμαραγδής - «Επικίνδυνη επιλογή ο Παπανδρέου»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.