Πού θα είναι κλειστά σήμερα τα σχολεία λόγω κακοκαιρίας - Η λίστα

Κλειστά θα είναι πολλά σχολεία σε διάφορες περιοχές της βόρειας Ελλάδας σήμερα Δευτέρα 2/2 εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας και των χιονοπτώσεων που τις πλήττουν, με τις δημοτικές αρχές να επικαλούνται λόγους ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα

Συγκεκριμένα:

Στο Κάτω Νευροκόπι, με απόφαση του δημάρχου, κλείνουν όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων, καθαρά για προληπτικούς λόγους. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κανονικά μέσω τηλεκπαίδευσης.

Κλειστά θα είναι όλα τα σχολεία στον Δήμο Μύκης στην Ξάνθη, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Στον Σουφλί δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στους οικισμούς:

Μεγάλο Δέρειο

Ρούσσα

Σιδηροχώρι

Σιδηρώ

Οι αποφάσεις ελήφθησαν μετά από αξιολόγηση της κατάστασης του οδικού δικτύου, των χαμηλών θερμοκρασιών και του κινδύνου παγετού.

Κλειστά σχολεία σε Καλαμάτα και Γύθειο λόγω Υπαπαντής

Σήμερα επίσης τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και σε Καλαμάτα και Γύθειο, λόγω της εορτής της Υπαπαντής, πολιούχου των δύο πόλεων.

Η 2α Φεβρουαρίου αποτελεί επίσημη τοπική αργία:

δεν λειτουργούν σχολεία όλων των βαθμίδων,

δεν λειτουργούν δημοτικές και δημόσιες υπηρεσίες,

πραγματοποιούνται θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Στην Καλαμάτα η αργία έχει θεσμοθετηθεί με προεδρικό διάταγμα, ενώ στο Γύθειο η γιορτή συνοδεύεται παραδοσιακά από τριήμερες εκδηλώσεις (1–3 Φεβρουαρίου).

