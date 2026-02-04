Το πραγματικό «Κολοκοτρωνίτσι» στην Αργολίδα: Εκεί όπου γυρίστηκε το Καφέ της Χαράς

Για το παραδοσιακό χωριό της Αργολίδας «Καρυά» όπου γυρίστηκε το Καφέ της Χαράς, μίλησε ο Χάρης Ρώμας.

Όπως ανέφερε ήταν ένα από τα δέκα χωριά που είχαν να διαλέξουν οι συνεργάτες του για να γίνει το χωριό όπου θα γυριστεί η σειρά.

«Με αυτό το χωριό πραγματικά μαγευτήκαμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χάρης Ρώμας και συπλήρωσε ότι έδωσε τύχη και λάμψη το χωριό στη σειρά καθώς τα νούμερα τηλεθέασης που σημείωνε είχαν αγγίξει το 55%.

Λίγα λόγια για την Καρυά Αργολίδας

Η Καρυά βρίσκεται σε υψόμετρο 700 μέτρα, κτισμένη στις ανατολικές πλαγιές του Αρτεμισίου όρους. Ο μόνιμος πληθυσμός της είναι 125 άνθρωποι σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Αποτελεί την ιστορική έδρα της κοινότητας Καρυάς, τμήμα της δημοτικής ενότητας Λυρκείας του δήμου Άργους - Μυκηνών.

Η Καρυά αποτελεί παλιό κεφαλοχώρι της δυτικής Αργολίδας, φτάνοντας τους 1.500 κατοίκους το 1940, όμως έχει πια παρακμάσει εξαιτίας της μετανάστευσης των περισσότερων κατοίκων της προς τα αστικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και της μόνιμης εγκατάστασης στα χειμαδιά της (Αγριλίτσα, Χούνη, Σπαναίικα, κλπ). Οι κάτοικοι ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την κτηνοτροφία και με την ελαιοκομία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι η μητρόπολη της Καρυάς που γιορτάζει στις 29 Αυγούστου.