Μενού

Πρέβεζα: 34χρονη έπεσε από τον τρίτο όροφο - Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο

Μια 34χρονη γυναίκα στην Πρέβεζα βρέθηκε στο οδόστρωμα, μετά από πτώση της από τρίτο όροφο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Reader symbol
Newsroom
ΕΚΑΒ
ΕΚΑΒ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Τρίτης στην Πρέβεζα, όταν μια 34χρονη γυναίκα βρέθηκε στο οδόστρωμα, στη διασταύρωση των οδών Ασκληπιού και Δωδώνης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του epiruspost.gr η 34χρονη γυναίκα, η οποία ήταν κάτοικος της πολυκατοικίας σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου, έπεσε στο κενό, κάτω από αδιευκρίνιστες μέρι στιγμής συνθήκες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τη χρονική στιγμή που έλαβε χώρα το περιστατικό η γυναίκα βρισκόταν μόνη της μέσα στο σπίτι.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με τους περαστικούς και τους περίοικους να σπεύδουν να βοηθήσουν, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την 34χρονη και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας.

Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως ιδιαίτερα κρίσιμη. Την προανάκριση για την αιτία και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ