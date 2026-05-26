Πρέβεζα: 34χρονη έπεσε από τον τρίτο όροφο - Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Τρίτης στην Πρέβεζα, όταν μια 34χρονη γυναίκα βρέθηκε στο οδόστρωμα, στη διασταύρωση των οδών Ασκληπιού και Δωδώνης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του epiruspost.gr η 34χρονη γυναίκα, η οποία ήταν κάτοικος της πολυκατοικίας σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου, έπεσε στο κενό, κάτω από αδιευκρίνιστες μέρι στιγμής συνθήκες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τη χρονική στιγμή που έλαβε χώρα το περιστατικό η γυναίκα βρισκόταν μόνη της μέσα στο σπίτι.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με τους περαστικούς και τους περίοικους να σπεύδουν να βοηθήσουν, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την 34χρονη και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας.

Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως ιδιαίτερα κρίσιμη. Την προανάκριση για την αιτία και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας.