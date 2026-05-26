«Η Ελληνίδα Ανδριολάτου ταιριάζει απόλυτα»: Το ίντερνετ ψήφισε την Ωραία Ελένη που θέλει στην ταινία του Νόλαν

Ποιος να μάς το έλεγε ότι ο ρόλος της μυθικής φιγούρας της Ωραίας Ελένης στην ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν θα δίχαζε και θα προκαλούσε ένα τόσο έντονο κύμα σχολιασμού.

Με τις αντιδράσεις για την επιλογή της Κενυάτισσας ηθοποιού Λουπίτα Νιόνγκο στον ρόλο της Ωραίας Ελένης να συνεχίζονται κανονικά, η άποψη του ίντερνετ δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σχετική συζήτηση.

Διαβάστε ακόμη: Όταν ο καθηγητής Δημήτρης Λιαντίνης εξήγησε πώς έμοιαζε η Ωραία Ελένη του Ομήρου

Η 29χρονη Κλέλια Ανδριολάτου συζητιέται έντονα τον τελευταίο καιρό, με το ίντερνετ να την ψηφίζει ως την ιδανική ηθοποιό για να ενσαρκώσει τον επίμαχο ρόλο.

Στη σχετική ανάρτηση του λογαριασμού historic στο Instagram, ενός προφίλ με πάνω από 1,2 εκατομμύρια ακόλουθους, η Κλέλια Ανδριολάτου περιγράφεται ως ένα πρόσωπο που θα ταίριαζε απόλυτα στη μυθική φιγούρα.

Όπως διαβάζουμε στην ανάρτηση: «Οι σινεφίλ υποστηρίζουν ότι το Χόλιγουντ θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα και να προσλάβει ταλέντα από την Ελλάδα, όπως είναι η ανερχόμενη σταρ Κλέλια Ανδριολάτου».

Κλέλια Ανδριολάτου | @klelia_andriolatou - Instagram

Στην ανάρτηση αναφέρεται ακόμη πως «η Ανδριολάτου ταιριάζει απόλυτα με την κλασική περιγραφή του Ομήρου και είναι μια Ελληνίδα με καταγωγή από την Πελοπόννησο, όπως ακριβώς και η ίδια η μυθολογική φιγούρα. Η επιλογή ηθοποιών από τη Μεσόγειο διασφαλίζει την αυθεντική αναπαράσταση της ελληνικής κληρονομιάς, αντί να βασίζεται στη σύγχρονη δύναμη των αστέρων του Χόλιγουντ».