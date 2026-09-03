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Πρέβεζα: Τρία παιδιά στο νοσοκομείο μετά από καταγγελία για παραμέληση - Καμία φύλαξη στο κτήριο

Tρία παιδιά, ηλικίας 13, 7 και 8 ετών, φιλοξενούνται στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, μετά από καταγγελία για παραμέληση και υποσιτισμό.

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Δημόσιο Νοσοκομείο
Δημόσιο Νοσοκομείο | EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
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Σοκ προκαλεί άλλη μια υπόθεση παραμέλησης ανηλίκων, αυτή τη φορά για τρία παιδιά, ηλικίας 13, 7 και 8 ετών, τα οποία όπως έγινε γνωστό φιλοξενούνται στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, μετά από εντολή εισαγγελέα.

Τα τρία ανήλικα, δύο αγόρια και ένα κορίτσι από τον δήμο Ζηρού, βρίσκονται στο νοσοκομείο Πρέβεζας, καθώς σημειώθηκε καταγγελία για παραμέληση και υποσιτισμό.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, δεν υπάρχει αστυνομία για την ασφάλεια των παιδιών, ενώ έξω από το νοσοκομείο βρίσκεται ο πατέρας τους.

«Την καταγγελία έκαναν συγγενείς για τον πατέρα. Η μητέρα έφυγε από το σπίτι. Το ζήτημα είναι ότι δεν φυλάσσονται τα παιδιά από την αστυνομία και ο πατέρας τριγυρνάει έξω από το νοσοκομείο. Εάν τα απαγάγει ποιος θα φταίει; Το νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορεί να κάνει το χωροφύλακα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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