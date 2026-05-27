Προαστιακός: Σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια - Τεχνικό πρόβλημα στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας

Νέα προβλήματα παρουσιάζει το δίκτυο του Προαστιακού Αθηνών, με αποτέλεσμα να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια.
Συγκεκριμένα, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό, κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ, για τεχνικό πρόβλημα στην υποδομή στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας.
Η εταιρία αναφέρει ότι συνεργάζεται με τον ΟΣΕ και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση.
- Δημοσκόπηση RealPolls: Τα ποσοστά των κομμάτων Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιοι καταγράφουν μεγάλες απώλειες
- «Στο τελευταίο κύμα σ' έχασα από δίπλα μου»: Το σπαρακτικό αντίο του Τραϊανού Δέλλα στη Γωγώ Μαστροκώστα
- Ο Χειλάκης και το «πολύ καλά φυλαγμένο μυστικό» του Τσίπρα: «Έχω υπογράψει τη διακήρυξη του ΕΛΑΣ»
- Σοβαρό τροχαίο για τον Πέτρο Συρίγο - «Έχω σπάσει τους καρπούς μου - Πέρασε ένας από στοπ και του καρφώθηκα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.