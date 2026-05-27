Προαστιακός: Σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια - Τεχνικό πρόβλημα στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας

Νέα προβλήματα παρουσιάζει το δίκτυο του Προαστιακού Αθηνών, με αποτέλεσμα να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Συγκεκριμένα, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό, κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ, για τεχνικό πρόβλημα στην υποδομή στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας.

Η εταιρία αναφέρει ότι συνεργάζεται με τον ΟΣΕ και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση.

