Αχαρνές: Άνδρας κρεμάστηκε με σχοινί πάνω από τις γραμμές του Προαστιακού

Αναστάστωση τα ξημερώματα της Πέμπτης στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο λόγω περιστατικού που σημειώθηκε στην περιοή των Αχαρνών. Άνδρας φέρεται να είχε δεθεί με σκοινί σε πεζογέφυρα πάνω τις γραμμές του τρένου οδηγώντας σε διακοπή δρομολογίων προς Κιάτο, Χαλκίδα και Αεροδρόμιο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 o Σωτήρης Παπαδόπουλος, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων της Hellenic Train, εξήγησε πως μέσα στο βράδυ ειδοποιήθηκαν οι αρχές πως ένας άνθρωπος είχε δεθεί με σχοινί στις Αχαρνές, πάνω από τα καλώδια του τρένου, με αποτέλεσμα να διακοπούν τα δρομολόγια προς το Κιάτο, τη Χαλκίδα και προς το Αεροδρόμιο.

Στο σημείο έσπευσε η ΕΛΑΣ και απομάκρυνε τον άνθρωπο και από τις 5:30 ξεκίνησαν σταδιακά να εκτελούνται τα δρομολόγια.

Ακόμα, γίνεται σταδιακή αποκατάσταση, ενώ όπως σημειώνει ο κ. Παπαδόπουλος, πριν τις 5:30 δεν εκτελέστηκε κανένα δρομολόγιο.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και των αρμόδιων αρχών, διεκόπη από τις 03:55 έως τις 05:25 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άγιοι Ανάργυροι – Πειραιάς, λόγω συμβάντος πλησίον της γραμμής στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών.

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας καθυστέρησε η έξοδος των συρμών από τα αμαξοστάσια με αποτέλεσμα να επηρεαστούν τα δρομολόγια στις γραμμές Πειραιάς – Αεροδρόμιο – Πειραιάς, Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα και Κιάτο – Αίγιο – Κιάτο, που εμφανίζουν καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ορισμένα εκ των δρομολογίων υποκαταστάθηκαν με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.