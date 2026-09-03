Προαστιακός: Συρμός με 170 επιβάτες «έμεινε» στον Ασπρόπυργο - Επιστρατεύτηκαν λεωφορεία

Τεχνική βλάβη εκδηλώθηκε στο δρομολόγιο Κιάτο- Πειραιάς, ανακοίνωσε η Hellenic Train, ενώ όπως αναφέρει για την μεταφορά των επιβατών προς τον προορισμό τους έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία ενώ πιθανό είναι να υπάρξουν τροποποιήσεις και αλλαγές σε δρομολόγια. Σημειώνεται πως στον προαστιακό βρίσκοταν 170 τουλάχιστον επιβάτες.

Επιπλέον η εταιρία διερευνά τα αίτια της βλάβης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1317 (Κιάτο – Πειραιάς) ακινητοποιήθηκε στις 14:45 στον Σταθμό Ασπροπύργου, με 170 επιβάτες, λόγω τεχνικής βλάβης.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της Hellenic Train για τη μεταφορά των επιβατών προς τον προορισμό τους. Λόγω του συμβάντος, ενδέχεται να επηρεαστούν και άλλα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους. Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση