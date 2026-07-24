Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Αττική λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Παρασκευής (24/7), ενώ κλειστό παραμένει τμήμα της λεωφόρου Πέτρου Ράλλη.
Όπως φαίνεται και στα πλάνα του Orange Press Agency, δέντρο έπεσε επάνω σε ένα αυτοκίνητο, προκαλώντας χάος στο σημείο.
Αντίστοιχα, και στον Πειραιά, κατέρρευσε σκαλωσιά πολυκατοικίες. Όπως μεταφέρει το Mega, ένας διανομέας που περνούσε από το σημείο, καταπλακώθηκε και άρχισε να φωνάζει για βοήθεια.
Ο άνδρας κατάφερε να εγκλωβιστεί και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της περιοχής. Ο δρόμος παραμένει επίσης κλειστός, με τους κατοίκους της περιοχής να προσπαθούν να βοηθήσουν στην απομάκρυνση των κομματιών που κατέρρευσαν. Όπως λένε οι μάρτυρες: «Από θαύμα, δεν είχαμε θύματα».
Επίσης, τεράστιος κορμός έπεσε στο Μπουρνάζι ενώ έκλεισε η κυκλοφορία στην Κωνσταντινουπόλεως.
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