Προβλήματα με τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι πληρωμές που εκκρεμούν - «Ανοιχτά» ακόμα τα «φερτά» του Daniel

Με δυσκολίες ξεκίνησε η διαδικασία αιτήσεων για επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς στο πρώτο τυχαίο δείγμα αιτήσεων διαπιστώθηκε ότι το 50% των υποβληθέντων παρουσίασε προβλήματα.
Μάλιστα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται ότι 9.000 αγόρασαν λιπάσματα που απαγορεύει η ΕΕ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πληρωμές για τους αγρότες αναμένονται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο οι καθυστερήσεις και οι προκλήσεις που έχουν προκύψει μπορεί να επηρεάσουν την ομαλή ροή των επιδοτήσεων.
Σύμφωνα με το Mega, οι αρμόδιοι καλούν τους αγρότες να ενημερωθούν και να διορθώσουν τυχόν σφάλματα στις αιτήσεις τους προτού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πληρωμής.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Το πρόγραμμα πληρωμών
Το πρόγραμμα πληρωμών έχει ως εξής:
Για 15 Οκτωβρίου: Για βιολογική γεωργία και μελλισοκομεία για το 2022 - 2024 πρέπει να καταβληθούν 75 εκατ. ευρώ.
Για τέλη Οκρωβρίου: Για ζωοτροφές και ευλογιά 63 εκατ. ευρώ και για τα φερτά από την κακοκαιρία Daniel 12 εκατ. ευρώ.
Για Νοέμβριο: Βασική ενίσχυση 500 - 600 εκατ. ευρώ για γεωργία, 174 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις (μέτρο 23) και 30 εκατ. ευρώ για θανατώσεις ζώων.
