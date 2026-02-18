Μενού

Προβλήματα στην ακτοπλοΐα λόγω κακοκαιρίας: Ακυρώσεις και απαγορευτικά

Ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω θυελλωδών ανέμων, με απαγορευτικά σε Βόλο και Καβάλα και αβεβαιότητα για το Κνωσσός Παλάς.

Reader symbol
Newsroom
Λιμάνι Πειραιάς
Εμπορικό πλοίο στο Λιμάνι του Πειραιά | ΑΠΕ-ΜΠΕ/STR
  • Α-
  • Α+

Αλλαγές καταγράφονται σήμερα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια των πλοίων λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν με ορισμένα λιμάνια να έχουν εκδόσει απαγορευτικά απόπλου.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να ενημερώνονται διαρκώς για την εξέλιξη των δρομολογίων πριν την αναχώρησή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι προγραμματισμένες αναχωρήσεις πλοίων το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τις 08:00 πραγματοποιούνται κανονικά.

Ωστόσο, το δρομολόγιο του πλοίου Κνωσσός Παλάς που είναι προγραμματισμένο για τις 09:00 παραμένει αβέβαιο εάν γίνει.

Απαγορευτικό απόπλου έχει εκδοθεί από το λιμάνι του Βόλου για τις Σποράδες ενώ σε ισχύ βρίσκεται επίσης απαγορευτικό για το δρομολόγιο από την Καβάλα προς τη Θάσο.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ