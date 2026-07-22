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Προβλήματα στην Κέρκυρα μετά από μπουρίνι - Διακοπές ρεύματος, φωτιές και πτώσεις δέντρων

Ζημιές δημιούργησαν στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν τα μεσάνυχτα. Προβλήματα και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

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Ζημιές μετά από μπουρίνι στην Κέρκυρα | Eurokinissi
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Προβλήματα δημιούργησε στην Κέρκυρα απότομη αλλαγή του καιρού με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν τα μεσάνυχτα αρχικά στα Διαπόντια Νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα.

Σε λίγα λεπτά της ώρας ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Έχει βυθιστεί στο σκοτάδι τμήμα του νησιού.

Η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία όπου δένδρα έχουν κλείσει δρομους. Παραλληλα συνεργεία της ΔΕΔΗΕ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Απο τις πτώσεις δένδρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές ,στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο.

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