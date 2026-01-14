«Προδότες» και σκασμένα λάστιχα: Βανδαλισμοί σε τρακτέρ αγροτών που συναντήθηκαν με τον Μητσοτάκη

Απρόσμενη τροπή έλαβε η επιστροφή δύο αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας, οι οποίοι συμμετείχαν στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Με το που έφτασαν στα τρακτέρ τους, διαπίστωσαν ότι άγνωστοι είχαν τρυπήσει τα λάστιχα, προκαλώντας φθορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το OPEN, κάποιοι αγρότες «πήραν την κατάσταση στα χέρια τους», προχωρώντας στον βανδαλισμό των οχημάτων.

Ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ αναφέρει ότι, πέρα από τα σκασμένα ελαστικά, οι δράστες έγραψαν πάνω στα τρακτέρ με μπλε και κόκκινη μπογιά τη λέξη «προδότης», ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο της έντασης.

Στο μεταξύ, η απόφαση του Αγροτικού Συλλόγου Πλατυκάμπου, ο οποίος προχώρησε επίσημα στη διαγραφή των δύο αγροτών που έδωσαν το «παρών» στη συνάντηση στο Μαξίμου.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναβρασμό στο μπλόκο της Νίκαιας, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο.