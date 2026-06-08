Προειδοποίηση Μαρουσάκη για καιρό: Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα από τα Βαλκάνια - Πού θα φέρει καταιγίδες

Ιδιαίτερα ασταθής θα είναι ο καιρός τον Ιούνιο, σύμφωνα και με τα προγνωστικά στοιχεία του Κλέαρχου Μαρουσάκη, οποίος δεν έχει καλά νέα για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του, εντός της εβδομάδας αναμένεται να καταγραφούν στη χώρα μία σειρά από διαφορετικά φαινόμενα καιρού, με το αποκορύφωμα να έρχεται το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα.

Από αύριο, Τρίτη (09/06), αναμένεται να υποχωρήσει η θερμοκρασία κατά 1-2 μονάδες στα ανατολικά ηπειρωτικά, ωστόσο, στα δυτικά ηπειρωτικά θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και ειδικότερα στους 35-36 βαθμούς.

Από το απόγευμα, ωστόσο, αναμένονται καταιγίδες στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας αλλά και το βόρειο, βορειοδυτικό Αιγαίο.

Την Τετάρτη (10/06), η αστάθεια του καιρού θα περιοριστεί στον εσωτερικό ηπειρωτικό κορμό. Ανάλογο θα είναι και το σκηνικό την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Ψυχρό κύμα το Σαββατοκύριακο

Από το Σάββατο (13/06), θα έρθει μία «πιο οργανωμένη αστάθεια», όπως ανέφερε ο κ. Μαρουσάκης, η οποία θα συνοδευτεί και από μεταβολές στη θερμοκρασία. Ειδικότερα, έκανε λόγο για ψυχρή μάζα από τα Βαλκάνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα υπάρξουν καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα, αλλά και βορειάδες. Για τους λόγους αυτούς ζήτησε προσοχή.

Η θερμοκρασία θα πέσει κοντά στους 30-32 βαθμούς Κελσίου, με τα κυριότερα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.