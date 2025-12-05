Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: «Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει» - Οι 7 περιοχές που περιμένουν καταιγίδες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Byron αλλά και όλα δείχνουν τα φαινόμενα αρχίζουν και εκτονώνονται στην Αττική. Ωστόσο, δεν έχουν γλιτώσει όλες οι περιοχές στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την καιρική πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί σε επτά ακόμα περιοχές:

Πιερία

Ημαθία

Θεσσαλία

Σποράδες

Φθιώτιδα

Ανατολικό Αιγαίο

Δωδεκάνησα

Κακοκαιρία Byron: Αναλυτικά η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος αναφέρει σε ανάρτηση του στο Facebook: «Ομαλά εκτονώνεται η κακοκαιρία στην Αττική και μέχρι το βράδυ οι βροχές θα σταματήσουν.

Ωστόσο ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής περιμένουμε μέχρι αύριο το πρωί σε :

Πιερία, Ημαθία, Θεσσαλία, Σποράδες, Φθιώτιδα, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Διαβάστε επίσης: LIVE η εξέλιξη της κακοκαιρίας Byron: Βελτιώνεται η εικόνα στην Αττική

Παραλλήλα σήμερα φυσούν θυελλωδείς άνεμοι στο Αιγαίο οι οποίοι τοπικά θα φτάσουν και τα 9-10 μποφόρ.

Ο "Βύρων" από αύριο το μεσημέρι θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και εξασθενήσει», αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.