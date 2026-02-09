Προφυλακιστέα η μητέρα για την υπόθεση παιδικής πορνογραφίας στον Βόλο

Προσωρινά κρατούμενη, με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, κρίθηκε η μητέρα που αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για παιδική πορνογραφία σε βάρος της ανήλικης κόρης της, ηλικίας κάτω των 12 ετών.
Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ένα τυχαίο περιστατικό στα Παλαιά Βόλου, όταν κάτοικος της περιοχής εντόπισε στο δρόμο ένα κινητό τηλέφωνο.
Προσπαθώντας να εντοπίσει τον κάτοχό του, ο άνδρας είδε στο εσωτερικό της συσκευής υλικό που φαινόταν να απεικονίζει ανήλικο παιδί σε πορνογραφικές σκηνές και ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία. Το κινητό παραδόθηκε στις Αρχές στις 31 Δεκεμβρίου και ακολούθησε ψηφιακός έλεγχος, από τον οποίο προέκυψε η ταυτότητα της γυναίκας.
Αστυνομικοί, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποίησαν κατ’ οίκον έρευνα, όπου εντοπίστηκε δεύτερο κινητό τηλέφωνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, και σε αυτή τη συσκευή βρέθηκαν αρχεία αντίστοιχου περιεχομένου, μέρος των οποίων ήταν αποθηκευμένο σε υπηρεσία cloud.
Μετά την απολογία της, η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στη φυλακή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.
