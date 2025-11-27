Τον δρόμο για τη φυλακή έδειξαν εισαγγελέας και ανακριτής στον 40χρονο σύντροφο του 20χρονου με τον οποίο φέρονται ότι ασελγούσαν σε βάρος των ανιψιών, 2 και 4 ετών, του δεύτερου.

Ο 40χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πειραιά στις 8 το πρωί και λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι εξήλθε με σκυμμένο κεφάλι και φορώντας κουκούλα, συνοδεία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό ήρθε στο φως, με θύματα δύο αδερφάκια ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών.

Τα παιδιά έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από τον θείο τους και τον σύντροφό του, στους οποίους η μητέρα τα εμπιστευόταν για φύλαξη.

Το κουβάρι της φρικτής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται, όταν η μητέρα παρατήρησε περίεργες συμπεριφορές στον 4χρονο γιο της.

Το παιδί, σε μια στιγμή ειλικρίνειας, αποκάλυψε πως «έπαιζε» με τον θείο του, γεγονός που κινητοποίησε αμέσως τη μητέρα να καταγγείλει το περιστατικό στις Αρχές.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και κατηγορούνται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκων.

Κατά την έρευνα, στα κινητά τηλέφωνα των δραστών εντοπίστηκαν φωτογραφίες που απεικονίζουν τις αποτρόπαιες πράξεις, καθώς και υλικό παιδικής πορνογραφίας.