Προφυλακιστέος ο 48χρονος που φέρεται να προσπάθησε να σκοτώσει τη γυναίκα του στον Πύργο

Στη φυλακή μέχρι τη δίκη οδηγήθηκε ο 48χρονος άνδρας που φέρεται να προσπάθησε να δολοφονήσει την σύζυγό του, στο σπίτι τους στον Πύργο, αφού βρέθηκε ενώπιον ανακριτή σήμερα, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου.

Πριν από λίγη ώρα, ολοκληρώθηκε η πολύωρη διαδικασία της απολογίας του κατηγορούμενου που πέρασε το κατώφλι της Ανακρίτριας Ηλείας, η οποία αποφάσισε την προφυλάκισή του, με την σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί ενώ ισχυρίστηκε ότι δεν προσπάθησε ποτέ να σκοτώσει την γυναίκα του, με την οποία είναι χρόνια παντρεμένοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νομική υπεράσπιση του κατηγορούμενου προσκόμισε στο στάδιο αυτό ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, όπου σύμφωνα με την εξέταση από δύο ιατρούς, ο κατηγορούμενος χρήζει ψυχιατρικής περίθαλψης σε κατάλληλο νοσοκομείο, ωστόσο το σχετικό αίτημα δεν έγινε αποδεκτό και έτσι ο 48χρονος θα οδηγηθεί στη φυλακή.